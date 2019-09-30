Луценко заявил об отказе от расследования по делу Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
Как известно, с просьбой начать расследование к Луценко во время переговров неоднократно обращался адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.
Как отметил экс-генпрокурор, в ходе их разговора он уведомил адвоката Трампа о том, что не может начинать расследование лишь в интересах американского официального лица.
Луценко сообщил, что призывал Джулилани делать это по линии прокуратуры.
Он также отметил, что у него не было доказательств для начала собственного расследования дела Байдена.