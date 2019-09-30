Луценко заявил об отказе от расследования по делу Байдена

Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена

Как известно, с просьбой начать расследование к Луценко во время переговров неоднократно обращался адвокат американского лидера Рудольф Джулиани

Как отметил экс-генпрокурор, в ходе их разговора он уведомил адвоката Трампа о том, что не может начинать расследование лишь в интересах американского официального лица.

Луценко сообщил, что призывал Джулилани делать это по линии прокуратуры

Он также отметил, что у него не было доказательств для начала собственного расследования дела Байдена.