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Демократы затребовали документы о разговоре Трампа с Зеленским 

360tv.ru + ещё 46 37 минут назад
Импичмент все ближе: С Трампа спросят за Зеленского
Фото: EPA
Комитет по разведке палаты представителей США обязал адвоката президента США Дональда Трапа Руди Джулиани предоставить все имеющиеся у него документы в связи со скандалом вокруг телефонного звонка американского лидера украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило РИА «Новости».
В тексте повестки сказано, что Джулиани необходимо предоставить все данные о контактах и другие бумаги, которые имеют отношение к делу. Далее эти документы должны быть направлены на оценку попыток президента и администрации оказать давление на Украину, чтобы та в свою очередь вмешалась в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Возглавляет комитет демократ Адам Шифф. Известно, что он принимает активное участие в парламентском расследовании, которое направлено на импичмент Трампа.
Крайним сроком предоставление документов назначили 15 октября. Пока что содержание повестки не предполагает вызова Руди Джулиани для дачи показаний в конгресс.
Процедуру импичмента против Трампа начали демократы в палате представителей. Они обвинили главу государства в прошении помощи иностранного государства для вмешательства в президентские выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена. Сам Дональд Трамп все обвинения отрицает.
Все началось с анонимной жалобы. По данным ее автора, адвокат президента Руди Джулиани играл в этом процессе ключевую роль, он контактировал с представителями администрации лидера Украины. Именно Джулиани якобы просил расследовать действия сына Джо Байдена Хантера, входившего тогда в состав директоров компании Burisma Group.
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Комментарии2
В мире , Выборы на Украине , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Адам Шифф , Дональд Трамп , США
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