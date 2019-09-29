Призывавшего убить Тунберг благотворителя уволили

Президента ассоциации при музее уволили за призыв убить Грету Тунберг

Президента ассоциации при французском музее «Дворец Токио» Бернара Шенбо уволили за публикацию, в которой содержался призыв убить шведскую эко-активистку Грету Тунберг

— Мы осуждаем эти слова и не солидарны с позицией, которая отражает мнение одного человека и никак не связана с мнением «Дворца Токио». Совет «Дворца Токио» соберется в ближайшее время для избрания нового президента, — сообщается в Twitter музея.

Ранее Бернар Шенбо на своей странице в Facebook написал, что Грета «сумасшедшая». По его словам, она добавляет ненависть в общество, и добавил, что «ее нужно убить».

Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы стала приходить к парламенту Швеции, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, человечеству нужно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.