Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президента ассоциации при музее уволили за призыв убить Грету Тунберг 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Призывавшего убить Тунберг благотворителя уволили
Фото: скриншот видео
Президента ассоциации при французском музее «Дворец Токио» Бернара Шенбо уволили за публикацию, в которой содержался призыв убить шведскую эко-активистку Грету Тунберг.
— Мы осуждаем эти слова и не солидарны с позицией, которая отражает мнение одного человека и никак не связана с мнением «Дворца Токио». Совет «Дворца Токио» соберется в ближайшее время для избрания нового президента, — сообщается в Twitter музея.
Ранее Бернар Шенбо на своей странице в Facebook написал, что Грета «сумасшедшая». По его словам, она добавляет ненависть в общество, и добавил, что «ее нужно убить».
Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы стала приходить к парламенту Швеции, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, человечеству нужно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
Грета Тунберг 23 сентября выступила в ООН с эмоциональной речью, в которой обвинила мировых лидеров в бездействии в борьбе с глобальным потеплением.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Вечерняя Москва: последние новости
Политолог объяснил, чем грозит Зеленскому конфликт с Германией Политолог объяснил, чем грозит Зеленскому конфликт с Германией Скончалась теща Александра Лукашенко Скончалась теща Александра Лукашенко Австрийская консервативная народная партия победила на парламентских выборах Австрийская консервативная народная партия победила на парламентских выборах
Комментарии
В мире , Грета Тунберг , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии1
Украина направила в Черное море корабли и катера
Украина направила в Черное море корабли и катера324
Песня Меладзе возмутила грузинских регбистов
Песня Меладзе возмутила грузинских регбистов12
Российский спецназ заметили на территории Норвегии
Российский спецназ заметили на территории Норвегии16
«Как смотреть в глаза Меркель?»
«Как смотреть в глаза Меркель?»110
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение