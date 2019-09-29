Раскрыты мотивы лоббирования Волкером поставок оружия

СМИ раскрыли мотивы лоббирования Волкером поставок оружия Украине

Курт Волкнер, занимая должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины , мог лоббировать интересы производителя ракетных комплексов Javelin, компании Raytheon Company. Именно из-за этого он выступал за поставки Киеву летального оружия.

Дипломат, работая на Украине, состоял в штате компании BGR Group, которая имела финансовые связи с оружейниками и предоставляла им лоббистские услуги. Из-за возможных связей Волкнера с Raytheon Company к нему могут возникнуть новые вопросы, передаёт Politico.

Ранее News.ru писал, что Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.