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СМИ раскрыли мотивы лоббирования Волкером поставок оружия Украине 

News.ru 1 час назад
Раскрыты мотивы лоббирования Волкером поставок оружия
Фото: globallookpress.com
Курт Волкнер, занимая должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, мог лоббировать интересы производителя ракетных комплексов Javelin, компании Raytheon Company. Именно из-за этого он выступал за поставки Киеву летального оружия.
Дипломат, работая на Украине, состоял в штате компании BGR Group, которая имела финансовые связи с оружейниками и предоставляла им лоббистские услуги. Из-за возможных связей Волкнера с Raytheon Company к нему могут возникнуть новые вопросы, передаёт Politico.
Ранее News.ru писал, что Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.
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В мире , Конфликты , Оружие , США , Украина , Госдеп США , Киев
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