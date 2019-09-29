Немецкого политика разрешили называть фашистом

Суд в Германии разрешил называть немецкого политика фашистом

Суд немецкого города Майнинген разрешил называть фашистом главу регионального отделения националистической партии «Альтернатива для Германии » (АдГ) Бьорна Хёке (Björn Höcke) на территории федеральной земли Тюрингия . Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение было вынесено в экстренном порядке. Истцами выступили организаторы акции в городе Айзенахе, которые презентовали свое мероприятие как «протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке». Местные власти запретили активистам использовать лозунг со словом «фашист», после чего оппозиционеры назвали это ограничением свободы выражения мнений и обратились в суд.

Судьи изучили многочисленные цитаты из выступлений Хёке и пришли к выводу, что запрет чиновников был незаконным, потому что организаторы акции «достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах».

Бьорна Хёке неоднократно уличали в оправдании нацизма. Так, в 2017 году руководство мемориального комплекса Бухенвальд запретило политику посещать это место, когда он призвал немцев прекратить каяться за преступления нацистов. Хёке также назвал памятник жертвам Холокоста в Берлине монументом позора.