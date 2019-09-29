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Суд в Германии разрешил называть немецкого политика фашистом 

Lenta.ru 34 минуты назад
Немецкого политика разрешили называть фашистом
Фото: Reuters
Суд немецкого города Майнинген разрешил называть фашистом главу регионального отделения националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорна Хёке (Björn Höcke) на территории федеральной земли Тюрингия. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Решение было вынесено в экстренном порядке. Истцами выступили организаторы акции в городе Айзенахе, которые презентовали свое мероприятие как «протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке». Местные власти запретили активистам использовать лозунг со словом «фашист», после чего оппозиционеры назвали это ограничением свободы выражения мнений и обратились в суд.
Судьи изучили многочисленные цитаты из выступлений Хёке и пришли к выводу, что запрет чиновников был незаконным, потому что организаторы акции «достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах».
Бьорна Хёке неоднократно уличали в оправдании нацизма. Так, в 2017 году руководство мемориального комплекса Бухенвальд запретило политику посещать это место, когда он призвал немцев прекратить каяться за преступления нацистов. Хёке также назвал памятник жертвам Холокоста в Берлине монументом позора.
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Комментарии
В мире , Германия , Майнинген , Тюрингия
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