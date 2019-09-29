Партия Курца лидирует на выборах в Австрии

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает в воскресенье на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов и лидирует. Об этом свидетельствует экзитпол австрийского телеканала OE24.TV.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 23% голосов и занимает второе место. Правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 17% голосов и занимает третье место.

Четвертой идет партия "Зеленые" с 12% голосов, партия "Новая Австрия" на пятом месте с 8% голосов. "Список Петера Пильца" получает 2% и не преодолевает барьер в 4%.

Министерство внутренних дел Австрии, отвечающее за организацию и проведение выборов, представит в ближайшие дни окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте.