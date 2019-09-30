Зеленский отверг возможность давления на Украину

Украина является независимой страной и ее правоохранительные органы будут расследовать все важные дела, но не по чьей-то команде.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский , отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена , Хантер.

Зеленский подчеркнул, что украинские правоохранительные органы готовы расследовать любое дело, если там нарушен закон, но не выполняют команд, идущих извне страны.

Он напомнил, что у него было два разговора с президентом США Дональдом Трампом , первый — после победы на выборах президента Украины, и второй состоялся 25 июля.

Зеленский отметил, что Киев не будет публиковать со своей стороны стенограмму второй беседы двух президентов, поскольку подобных разговоров у него было и будет немало, но "есть вещи, которые неправильно обнародовать".

При этом он считает, что в расшифрованной американцами стенограмме нет каких-то секретов.

Пресса США обвинила Трампа в том, что он давил на Зеленского, требуя возбудить уголовное дело в отношении Байденов, старший из которых рассматривается американским истеблишментом, как главный кандидат нынешнего главы Белого дома на президентских выборах 2020 года — от демократов.

В ответ Трамп распорядился опубликовать рассекреченный разговор с президентом Украины.