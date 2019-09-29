Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель

«Когда Зеленский делал заявление в адрес Меркель, он, естественно, не знал, что его разговор с Трампом будет опубликован. Поэтому президент Украины сказал это исключительно для того, чтобы понравиться Трампу, так как знал, что американский лидер оценит такое мнение», — сказал «URA.RU» Владимир Брутер.

При этом, по мнению эксперта, на самом деле Зеленский не имеет ничего против Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Однако, по словам Брутера, несмотря на громкую претензию украинского лидера, последствий для Украины не будет.

«На мой взгляд, в формальном поведении германских властей ничего не изменится, а если они будут пытаться «тормозить» Зеленского, отказавшись от участия в Нормандском формате, то, скорее, так Германия обидит себя сама, потому что им этот формат нужен больше — он может позволить Германии опередить и США, и Россию. А Зеленский смог бы обойтись без «нормандской четверки» еще некоторое время», — считает Владимир Брутер.