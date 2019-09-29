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Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель 

Ura.Ru 42 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский сделал нелестный отзыв в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель исключительно для того, чтобы понравиться американскому лидеру Дональду Трампу. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Когда Зеленский делал заявление в адрес Меркель, он, естественно, не знал, что его разговор с Трампом будет опубликован. Поэтому президент Украины сказал это исключительно для того, чтобы понравиться Трампу, так как знал, что американский лидер оценит такое мнение», — сказал «URA.RU» Владимир Брутер.
При этом, по мнению эксперта, на самом деле Зеленский не имеет ничего против Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Однако, по словам Брутера, несмотря на громкую претензию украинского лидера, последствий для Украины не будет.
«На мой взгляд, в формальном поведении германских властей ничего не изменится, а если они будут пытаться «тормозить» Зеленского, отказавшись от участия в Нормандском формате, то, скорее, так Германия обидит себя сама, потому что им этот формат нужен больше — он может позволить Германии опередить и США, и Россию. А Зеленский смог бы обойтись без «нормандской четверки» еще некоторое время», — считает Владимир Брутер.
Ранее сенатор Алексей Пушков сказал, что после критических высказываний Зеленского Украину ждут «трения» с Германией, передает RNS.
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Комментарии9
В мире , Видео , Европа , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Брутер , Дональд Трамп , Германия
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