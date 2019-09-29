Семью Лукашенко постигла большая утрата

Умерла теща Лукашенко

Белоруссии умерла мама жены белорусского президента Елена Желнерович. Ей было около 90 лет. Об этом сообщили СМИ официального Минска.

Сам Александр Лукашенко сейчас находится в Шклове. В городе много милиции. Прибыл ли президент Белоруссии на похороны или ограничится только прощанием не сообщается.

Несмотря на прохладные отношения с женой, свою тещу Елену Желнерович белорусский лидер считал одним из самых близких друзей. Он ей во много обязан.

«Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду», — рассказывал когда-то Александр Лукашенко про тещу, его слова сейчас цитируют белорусские СМИ: «Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был».

Елена Желнерович была учителем белорусского языка. Она жила в деревне Большой Межник в Шкловском районе.