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Умерла теща Лукашенко 

Аргументы Недели 2 часа назад
Семью Лукашенко постигла большая утрата
Фото: РИА Новости
В Белоруссии умерла мама жены белорусского президента Елена Желнерович. Ей было около 90 лет. Об этом сообщили СМИ официального Минска.
Сам Александр Лукашенко сейчас находится в Шклове. В городе много милиции. Прибыл ли президент Белоруссии на похороны или ограничится только прощанием не сообщается.
Несмотря на прохладные отношения с женой, свою тещу Елену Желнерович белорусский лидер считал одним из самых близких друзей. Он ей во много обязан.
«Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду», — рассказывал когда-то Александр Лукашенко про тещу, его слова сейчас цитируют белорусские СМИ: «Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был».
Елена Желнерович была учителем белорусского языка. Она жила в деревне Большой Межник в Шкловском районе.
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