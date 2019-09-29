Папа Римский призвал не быть равнодушными

Папа Римский Франциск попросил людей перестать быть равнодушными и бесчувственными. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что Франциск сказал об этом в Ватикане по случаю Всемирного дня мигранта и беженца.

Он отметил, что нельзя быть равнодушными к людям, которые не имеют достатка, которые одиноки или которых презирают другие.

"Мы не можем быть равнодушными перед лицом…старой и новой бедности, … дискриминации", — добавил Франциск.

Папа Римский подчеркнул, что нельзя не плакать и не реагировать на такое.

Ранее Франциск выступил против пожизненного заключения.