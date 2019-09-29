Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Римский призвал не быть равнодушными 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Папа Римский призвал не быть равнодушными
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск попросил людей перестать быть равнодушными и бесчувственными. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что Франциск сказал об этом в Ватикане по случаю Всемирного дня мигранта и беженца.
Он отметил, что нельзя быть равнодушными к людям, которые не имеют достатка, которые одиноки или которых презирают другие.
"Мы не можем быть равнодушными перед лицом…старой и новой бедности, … дискриминации", — добавил Франциск.
Папа Римский подчеркнул, что нельзя не плакать и не реагировать на такое.
Ранее Франциск выступил против пожизненного заключения.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Газета.Ru: последние новости
Полиция Гонконга вновь распылила слезоточивый газ против демонстрантов Полиция Гонконга вновь распылила слезоточивый газ против демонстрантов NY Times призвала расследовать роль России в "украинском деле" в США NY Times призвала расследовать роль России в "украинском деле" в США Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
В мире , ФРАНЦИСК , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса16
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель13
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк15
В Воронеже вместо тепла по батареям пустили ток
В Воронеже вместо тепла по батареям пустили ток19
Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке
Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке74
Видео