«Путин» и «Трамп» появятся в британском аналоге шоу «Куклы»

Владимира Путина и Дональда Трампа. Показ кукольного шоу Spitting Image возобновят на британском телевидения спустя 23 года после закрытия. В новых сериях появятся куклы президентов России и США

Российский лидер изображён с шипованным ошейником и браслетами на запястьях. На груди у него татуировка Thug life («Бандитская жизнь»). Кукла Трампа одета в классический костюм, лицо покрыто «загаром», но вокруг глаз белые пятна.

В числе новых персонажей шоу также будут принц Гарри и его супруга Меган Маркл, рэпер Канье Уэст и основатель Facebook Марк Цукерберг

Один из создателей программы Роджер Лоу называет её «сатирой на службе у общества», сообщает ВВС.

Шоу выходило на британском телевидении с 1984 по 1996 годы. На пике популярности его аудитория насчитывала 15 млн зрителей.