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«Путин» и «Трамп» появятся в британском аналоге шоу «Куклы» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
«Путин» и «Трамп» появятся в британском аналоге шоу «Куклы»
Фото: Stephen Shaver/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Показ кукольного шоу Spitting Image возобновят на британском телевидения спустя 23 года после закрытия. В новых сериях появятся куклы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российский лидер изображён с шипованным ошейником и браслетами на запястьях. На груди у него татуировка Thug life («Бандитская жизнь»). Кукла Трампа одета в классический костюм, лицо покрыто «загаром», но вокруг глаз белые пятна.
В числе новых персонажей шоу также будут принц Гарри и его супруга Меган Маркл, рэпер Канье Уэст и основатель Facebook Марк Цукерберг.
Один из создателей программы Роджер Лоу называет её «сатирой на службе у общества», сообщает ВВС.
Шоу выходило на британском телевидении с 1984 по 1996 годы. На пике популярности его аудитория насчитывала 15 млн зрителей.
Ранее News.ru писал, что в Ставрополе в одном из магазинов появилась в продаже кукла главы запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. В комплекте к ней прилагались игрушечные автомат, мобильный телефон и чёрный флаг. Кукла стоила около двух тысяч рублей.
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Комментарии
В мире , принц Гарри , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , Владимир Путин , Аль-Каида , США
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