NY Times призвала расследовать роль России в «украинском деле» в США

Американская газета The New York Times призвала заняться расследованием роли российской стороны в "украинском деле" в США . Об этом пишет обозреватель издания Николас Кристоф.

Кристоф отмечает, что недоверие Трампа по отношению к Байдену напоминает "то, что мог бы сказать квалифицированный офицер КГБ, чтобы манипулировать наивным американским помощником".

Газета подчеркивает, что необходимо расследовать причастность России к "украинскому делу", ведь не просто так Трамп забирает все записи у переводчика после встреч с главой России Владимиром Путиным и скрывает подробности их переговоров.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники и документы писала, что Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы.