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NY Times призвала расследовать роль России в «украинском деле» в США 

Газета.Ru 1 час назад
Американская газета The New York Times призвала заняться расследованием роли российской стороны в "украинском деле" в США. Об этом пишет обозреватель издания Николас Кристоф.
Автор считает, что американский президент Дональд Трамп поссорился с экс-послом на Украине Мари Йованович и после этого уволил его. По одной версии, это случилось из-за того, что посол нелестно высказывался в адрес президента. Другая теория гласит, что Трамп уволил Йованович в мае 2019 года, чтобы подорвать репутацию кандидату в президенты США Джозефу Байдену.
Кристоф отмечает, что недоверие Трампа по отношению к Байдену напоминает "то, что мог бы сказать квалифицированный офицер КГБ, чтобы манипулировать наивным американским помощником".
Газета подчеркивает, что необходимо расследовать причастность России к "украинскому делу", ведь не просто так Трамп забирает все записи у переводчика после встреч с главой России Владимиром Путиным и скрывает подробности их переговоров.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники и документы писала, что Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы.
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Комментарии21
В мире , США , Джозеф Байден , Мари Йованович , Дональд Трамп , Владимир Путин , New York Times
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