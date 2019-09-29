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От Зеленского потребовали обнародовать стенограммы разговора с Путиным 

Говорит Москва 41 минуту назад
Такая петиция появилась на официальном сайте президента Украины. Чтобы это обращение рассмотрел глава государства, нужны 25 тысяч подписей за 90 дней.
«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Дональдом Трампом, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — говорится в петиции.
Её опубликовали накануне, пока обращение подписали только 63 человека.
На этой неделе Белый дом обнародовал расшифровку телефонных переговоров между лидерами США и Украины. Демократы в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента Трампа.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин
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