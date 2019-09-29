От Зеленского потребовали обнародовать стенограммы разговора с Путиным

Такая петиция появилась на официальном сайте президента Украины . Чтобы это обращение рассмотрел глава государства, нужны 25 тысяч подписей за 90 дней.

«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Дональдом Трампом, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — говорится в петиции.

Её опубликовали накануне, пока обращение подписали только 63 человека.

На этой неделе Белый дом обнародовал расшифровку телефонных переговоров между лидерами США и Украины. Демократы в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента Трампа.