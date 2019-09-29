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На Украине ждут развития скандала с Европой 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, чего ждать Украине после упреков Der Spiegel в адрес украинского президента в оскорблении кaнцлера ФРГ.
Лидер Украины Владимир Зеленский «оскорбил прaвительство Гермaнии» тем, что соглaсился с зaявлением президентa Соединённых Штaтов Донaльдa Трaмпa о том, что кaнцлер ФРГ Aнгелa Меркель мaло делaет для Киевa. Об этом пишет Der Spiegel. Издaние укaзывaет, что во время рaзговорa укрaинского и aмерикaнского лидеров дипломaтические усилия Меркель не оценили ни одним словом.
В ходе телефонного рaзговорa с Трaмпом укрaинский президент пожaловaлся нa несоблюдение сaнкций ФРГ и Фрaнцией. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что публикация стенограммы телефонных переговоров между американским и украинским президентами ударила именно по репутации Владимира Зеленского. Не рассчитывая на обнародование переговоров, украинский лидер выбрал позицию политического ученика по отношению к американскому коллеге.
Это привело к тому, что Владимир Зеленский соглашался практически с каждым высказыванием Дональда Трампа. Такая тактика поставила лично Владимира Зеленского в неловкую ситуацию перед немецким и французским лидерами, а Украину привела к конфликту с Европой.
«Думаю, Украина в начале скандала с Европой. Еврокомиссар Федерика Могерини сразу назвала сумму финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, в том числе Франции и Германии, — около 15 млрд евро на поддержку реформ в стране. И последовал контрольный выстрел: мы проведем аудит, ребята, куда вы дели эти деньги. Дальше этот скандал будет потихоньку набирать обороты. Потому что не вижу смысла странам, которые попали вместе с Россией под перекрестные санкции, нести убытки из-за Украины, которая оказалась неблагодарной. Имею ввиду руководство страны», — прогнозирует эксперт.
Владимир Олейник предположил неудобные переговоры для украинского президента Владимира Зеленского в ходе предстоящей встречи «нормандской четверки».
«Даже хотел бы посмотреть, как теперь будет смотреть Зеленский в глаза Меркель и Макрона и просить их о поддержке Украины. Думаю, будут конфузы. Тем более, и Трамп сказал, чтобы Зеленский по этому вопросу разговаривал с Путиным. Евросоюз будет понемногу снимать и санкции и настроения антироссийские и реально уделять больше внимания взаимоотношениям с Россией», — убежден собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий пояснил в эфире НСН, почему считает слова вице-премьера Украины о том, что СНГ является «клубом неудачников», жестом отчаяния.
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В мире , Видео , Украина , Виктор Водолацкий , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Федерика Могерини , Владимир Олейник , Дональд Трамп , ЕС , Госдума , Верховная Рада , Spiegel , Германия , Киев , США , Франция
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