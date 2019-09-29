На Украине ждут развития скандала с Европой

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, чего ждать Украине после упреков Der Spiegel в адрес украинского президента в оскорблении кaнцлера ФРГ.

В ходе телефонного рaзговорa с Трaмпом укрaинский президент пожaловaлся нa несоблюдение сaнкций ФРГ и Фрaнцией . Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что публикация стенограммы телефонных переговоров между американским и украинским президентами ударила именно по репутации Владимира Зеленского. Не рассчитывая на обнародование переговоров, украинский лидер выбрал позицию политического ученика по отношению к американскому коллеге.

Это привело к тому, что Владимир Зеленский соглашался практически с каждым высказыванием Дональда Трампа. Такая тактика поставила лично Владимира Зеленского в неловкую ситуацию перед немецким и французским лидерами, а Украину привела к конфликту с Европой.

«Думаю, Украина в начале скандала с Европой. Еврокомиссар Федерика Могерини сразу назвала сумму финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза , в том числе Франции и Германии, — около 15 млрд евро на поддержку реформ в стране. И последовал контрольный выстрел: мы проведем аудит, ребята, куда вы дели эти деньги. Дальше этот скандал будет потихоньку набирать обороты. Потому что не вижу смысла странам, которые попали вместе с Россией под перекрестные санкции, нести убытки из-за Украины, которая оказалась неблагодарной. Имею ввиду руководство страны», — прогнозирует эксперт.

Владимир Олейник предположил неудобные переговоры для украинского президента Владимира Зеленского в ходе предстоящей встречи «нормандской четверки».

«Даже хотел бы посмотреть, как теперь будет смотреть Зеленский в глаза Меркель и Макрона и просить их о поддержке Украины. Думаю, будут конфузы. Тем более, и Трамп сказал, чтобы Зеленский по этому вопросу разговаривал с Путиным. Евросоюз будет понемногу снимать и санкции и настроения антироссийские и реально уделять больше внимания взаимоотношениям с Россией», — убежден собеседник НСН.