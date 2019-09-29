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Зеленского раскритиковали за неучастие в памятных акциях в Бабьем Яру 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Зеленского раскритиковали за неучастие в памятных акциях
Фото: Reuters
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента страны Владимира Зеленского из-за его отсутствия на памятных мероприятиях в Бабьем Яру, передает ТАСС.
"У нас президент — еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября", — заявил Яков Дов Блайх.
По его словам, Зеленский прислал только корзину цветов.
В Киеве 28 сентября состоялся марш в память о погибших в Бабьем Яру, где 78 лет назад произошел массовый расстрел евреев Киева.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Киев
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