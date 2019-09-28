Преемник Могерини высказался о применении санкций

Преемник Могерини признал, что санкции применяют как геополитическое оружие

Кандидатура главы испанского МИД была согласована лидерами ЕС на смену Могерини, мандат которой истекает в конце октября. Для утверждения в новой должности Боррель должен заручиться одобрением ЕП, собеседование пройдет в октябре.

"Современные геополитические конфликты происходят в основном не в окопах на поле боя, а преимущественно в киберпространстве и других областях, начиная от торговли, экономической и денежно-кредитной политики и заканчивая доступом к сырьевым ресурсам. В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий", — говорится в письменных ответах кандидата на вопросы Европарламента.

При этом политик не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду, и включает ли его собственное определение европейские ограничительные меры.

Преемник Могерини считает, что "стало жизненно важным использовать все инструменты ЕС, в частности рычаги, предоставляемые рядом наших внутренних политических процедур, если мы хотим стать игроком в мировой политике, а не просто плательщиком".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что Евросоюз, втянувшись в геополитическую игру, воздвиг водораздел, "спровоцировав в 2014 году украинский кризис попыткой поставить наших соседей перед искусственным выбором между Россией и ЕС". Последствия в виде нелегитимных односторонних санкций ЕС нанесли ощутимый урон двусторонним отношениям с РФ, отмечал он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.