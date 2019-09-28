Израильская делегация устроила демарш в ООН

Представители еврейского государства покинули зал Генассамблеи на время выступления Валида Муаллема.
В получасовой речи он обрушился на Израиль с критикой, обвинив эту страну в оккупации чужих территорий.
«Голаны были и всегда будут частью Сирии, Израиль нужно заставить выполнять резолюции ООН. Эпоха захвата территорий давно миновала», — цитирует сирийского министра агентство ТАСС.
По его мнению, Израиль проводит такую политику благодаря поддержке США.
Еврейское государство в одностороннем порядке распространило свой суверенитет на Голанские высоты в 1981 году. Совбез ООН признал аннексию недействительной.