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Израильская делегация устроила демарш в ООН из-за главы МИДа Сирии 

Говорит Москва + ещё 1 52 минуты назад
Израильская делегация устроила демарш в ООН
Фото: Reuters
Представители еврейского государства покинули зал Генассамблеи на время выступления Валида Муаллема.
В получасовой речи он обрушился на Израиль с критикой, обвинив эту страну в оккупации чужих территорий.
«Голаны были и всегда будут частью Сирии, Израиль нужно заставить выполнять резолюции ООН. Эпоха захвата территорий давно миновала», — цитирует сирийского министра агентство ТАСС.
По его мнению, Израиль проводит такую политику благодаря поддержке США.
Еврейское государство в одностороннем порядке распространило свой суверенитет на Голанские высоты в 1981 году. Совбез ООН признал аннексию недействительной.
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В мире , Ближний Восток , Генассамблея ООН , МИД , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Израиль , Сирия
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