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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Фото: РИА Новости
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий.
По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
"Дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Осадчий.
Он уточнил, что пострадавшим от семи до 13 лет.
Детей уже доставили в лечебные учреждения Луганска, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По данным Народной милиции ЛНР, оружие осталось в Красной Заре с 2014 года, когда там находились позиции ВСУ.
"Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах", — заключил Осадчий.
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