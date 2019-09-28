Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий.

По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.

"Дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Осадчий.

Он уточнил, что пострадавшим от семи до 13 лет.

Детей уже доставили в лечебные учреждения Луганска, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данным Народной милиции ЛНР, оружие осталось в Красной Заре с 2014 года, когда там находились позиции ВСУ.