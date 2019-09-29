В ЛНР погиб ополченец при обстреле

Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"В 19.05 (совпадает с мск.) противник вновь совершил обстрел территории нашей республики с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. На этот раз подчиненные командира 59-й бригады Кащишина из миномета калибром 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета обстреляли район населенного пункта Логвиново, выпустив при этом пятнадцать боеприпасов. Героически защищая территорию нашей республики погиб один военнослужащий Народной милиции", — заявил Осадчий.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также "принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения".
"Предупреждаем командование операции Объединенных сил (ООС), что за все подлые обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков, Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", — уточнил Осадчий.