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Трамп показал Порошенко в видео о коррупции 

Lenta.ru + ещё 4 59 минут назад
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал видеоролик, в котором обвинил представителей Демократической партии в необоснованной попытке импичмента.
Видео начинается с того, что в кадре появляются бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов, если они уволят прокурора, который расследует дело компании его сына», — говорит закадровый голос.
Затем приводится прямая речь Байдена, который в январе прошлого года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне рассказал, что в 2016-м потребовал у руководства Украины уволить генерального прокурора Виктора Шокина.
«Если прокурор не будет уволен, вы не получите денег», — сказал он.
В конце ролика закадровый голос говорит, что демократы попытались сместить Трампа с поста президента после того, как он попросил украинское руководство расследовать дело о коррупции.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.
Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. В январе 2018 года Байден-старший рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия политик объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».
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Комментарии8
В мире , Видео , Политика , США , Украина , Барак Обама , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США
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