Трамп показал Порошенко в видео о коррупции

«Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов, если они уволят прокурора, который расследует дело компании его сына», — говорит закадровый голос.

Затем приводится прямая речь Байдена, который в январе прошлого года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне рассказал, что в 2016-м потребовал у руководства Украины уволить генерального прокурора Виктора Шокина.

«Если прокурор не будет уволен, вы не получите денег», — сказал он.

В конце ролика закадровый голос говорит, что демократы попытались сместить Трампа с поста президента после того, как он попросил украинское руководство расследовать дело о коррупции.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским , состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.