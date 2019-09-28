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Власти Кубы начали развитие 4G-интернета в регионах страны 

ТАСС 1 час назад
Власти Кубы начали развитие 4G-интернета
Фото: РИА Новости
Кубинское государственное телекоммуникационное предприятие ETECSA проводит работы по внедрению технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в регионах страны. Ранее доступ в интернет с повышенной скоростью был доступен в некоторых районах Гаваны в тестовом режиме, сообщает в пятницу государственное телевидение страны.
Отмечается, что наиболее активно установка специализированного оборудования проводится в центральной провинции Сьего-де-Авила. "Работы ведутся в 13 разных точках столицы провинции, чтобы начать их полноценное обслуживание до конца сентября", — заявил руководитель департамента мобильных услуг провинции Вильфредо Хосе Родригес.
Куба до недавнего времени оставалась государством с одним из самых низких уровней распространения интернета в мире, однако власти приложили усилия для исправления ситуации. В позапрошлом году власти острова начали постепенно предоставлять гражданам возможность подключить к интернету свой персональный компьютер по месту жительства. До этого доступ к домашней сети был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников. В декабре прошлого года на острове появился доступ к мобильному интернету по технологии 3G: по данным оператора, за первые два месяца работы этой услугой воспользовались около 2 млн человек.
Этим летом также физическим и юридическим лицам было разрешено создавать проводные или беспроводные частные сети передачи данных, а также ввозить оборудование из-за рубежа для этих целей.
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Комментарии
В мире , Интернет , Хосе Родригес , Куба
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