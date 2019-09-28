Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-президенту Бразилии хотят разрешить сидеть в тюрьме только по ночам 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Экс-президенту Бразилии изменят порядок заключения
Фото: © AP Photo / Nelson Antoine
Прокуратура Бразилии ходатайствовала в пятницу о том, чтобы экс-президент страны Луис Игнасиу Лула да Силва покинул тюрьму и до конца заключения возвращался туда только на время сна, сообщило ведомство на своей странице в Twitter.
"Федеральная прокуратура ходатайствовала об изменении режима содержания экс-президента Луиса Игнасиу Лулы да Силвы в заключении на полуоткрытый до окончания срока", — говорится в сообщении прокуратуры.
Полуоткрытый режим заключения подразумевает нахождение осужденного в тюрьме только во время часов сна.
С апреля 2018 года Лула отбывает наказание сроком 8 лет и 10 месяцев в тюрьме Управления федеральной полиции Куритибы в штате Парана по обвинению в коррупции.
Адвокаты бывшего президента говорят, что он добивается полной отмены приговора и восстановления свободы, и указывают на множественные нарушения в ходе процесса, которым руководит министр юстиции Сержиу Мору.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Последние новости
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Комментарии
В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разоблачили себя новыми санкциями
США разоблачили себя новыми санкциями4
«Мама так учила»: Лавров о беседе Зеленского и Трампа
«Мама так учила»: Лавров о беседе Зеленского и Трампа21
РФ отказалась обвинять Трампа и Помпео из-за виз
РФ отказалась обвинять Трампа и Помпео из-за виз3
В США засекретили переговоры Трампа и Путина
В США засекретили переговоры Трампа и Путина1
Глобальный протест: Жители городов мира поддержат Ассанжа
Глобальный протест: Жители городов мира поддержат Ассанжа10
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение