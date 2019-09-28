Раскрыты подробности «засекреченной» беседы РФ и США

Стали известны подробности «засекреченной» беседы Лаврова и Трампа

Разговор, о котором идёт речь, состоялся между Трампом, Лавровым и на тот момент послом РФ в США Сергеем Кисляком. Сотрудники администрации президента обеспокоились тем, что Трамп мог своими высказываниями якобы поощрять Россию за вмешательство в выборы, сообщает Washington Post.

Трамп, по сведениям издания, даже якобы посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям двух стран. И если бы не американские СМИ, то нынешний президент США уже давно мог бы иметь хорошие отношения с РФ.

В этой же беседе Трамп раскрыл «секретные данные» об источнике разведки в ИГ (запрещена в РФ). В итоге доступ к стенограмме был жёстко ограничен определённым кругом лиц.