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Стали известны подробности «засекреченной» беседы Лаврова и Трампа 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Раскрыты подробности «засекреченной» беседы РФ и США
Фото: ТАСС
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента Дональда Трампа и главы российского МИДа Сергея Лаврова двухгодичной давности. В ходе разговора Трамп заявил, что не беспокоится по поводу вмешательства России в выборы 2016 году, так как США то же самое делали в других странах.
Разговор, о котором идёт речь, состоялся между Трампом, Лавровым и на тот момент послом РФ в США Сергеем Кисляком. Сотрудники администрации президента обеспокоились тем, что Трамп мог своими высказываниями якобы поощрять Россию за вмешательство в выборы, сообщает Washington Post.
Трамп, по сведениям издания, даже якобы посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям двух стран. И если бы не американские СМИ, то нынешний президент США уже давно мог бы иметь хорошие отношения с РФ.
В этой же беседе Трамп раскрыл «секретные данные» об источнике разведки в ИГ (запрещена в РФ). В итоге доступ к стенограмме был жёстко ограничен определённым кругом лиц.
Ранее News.ru сообщал, что доступ к содержанию разговоров президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным ограничили в Белом доме. Это сделано по совету Секретной службы страны.
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Комментарии9
В мире , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , Исламское государство , Washington Post , США
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