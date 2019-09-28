В США засекретили переговоры Трампа и Путина

После скандала с Зеленским в США засекретили телефонные переговоры Трампа и Путина

В резиденции президента США Дональда Трампа ограничили доступ к записям телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путина. Ограничения также установили на записи переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Об ограничении доступа к телефонным переговорам глав государств сообщает телеканал CNN. «Попытки скрыть информацию о переговорах Трампа с принцем Мухаммедом и российским президентом Путиным лишь показывают попытки окружения американского лидера в строгом ограничении числа людей, имеющих доступ к его разговорам с иностранными лидерами», — сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в Белом доме.