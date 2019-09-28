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После скандала с Зеленским в США засекретили телефонные переговоры Трампа и Путина 

Ura.Ru + ещё 6 58 минут назад
В США засекретили переговоры Трампа и Путина
Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
В резиденции президента США Дональда Трампа ограничили доступ к записям телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путина. Ограничения также установили на записи переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Об ограничении доступа к телефонным переговорам глав государств сообщает телеканал CNN. «Попытки скрыть информацию о переговорах Трампа с принцем Мухаммедом и российским президентом Путиным лишь показывают попытки окружения американского лидера в строгом ограничении числа людей, имеющих доступ к его разговорам с иностранными лидерами», — сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Ранее анонимный информатор из спецслужб направил жалобу руководству Национальной разведки, в которой сообщал о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена. После этого была опубликовна запись разговора, что привело к большому скандалу.
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Комментарии1
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , CNN , Саудовская Аравия , США
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