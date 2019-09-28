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Жители крупных городов мира выйдут на протесты в поддержку Ассанжа 

360tv.ru 2 часа назад
Глобальный протест: Жители городов мира поддержат Ассанжа
Фото: 360tv.ru
Австралийцы, британцы, канадцы, американцы, проживающие в крупных городах, в субботу, 28 сентября, выйдут на улицы, чтобы выразить свою поддержку основателю WikiLeaks Джулиан Ассанжу. Информация об этом появилась в Twitter организации.
«Завтра (28 сентября): глобальный протест в поддержку Джулиана Ассанжа в нескольких городах по всему миру», — сказано в твите.
Протестующие выскажутся против экстрадиции Ассанжа из Великобритании. В этой стране демонстранты соберутся возле тюрьмы Белмарш, где сейчас и пребывает основатель WikiLeaks. Протестные акции пройдут также в Нью-Йорке и Мельбурне, Торонто и Сиднее, Брисбене и Сан-Франциско.
В 2010 году в Швеции Джулиана Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Он скрылся в июне 2022 года. Чтобы его не экстрадировали в Швецию, он обратился в посольство Эквадора, которое располагалось в Лондоне. В апреле 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Суд британской столицы признал его виновным по статье «нарушение условий выхода под залог». Создателя WikiLeaks приговорили к заключению в тюрьме на срок 11 месяцев.
В конце мая стало известно, что Ассанжу предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам. Среди них раскрытие секретной информации и нарушение закона о шпионаже. Более раннее обвинение — сговор с целью компьютерного взлома. Если Джулиан Ассанж будет экстрадирован в США, то он на много лет сядет в тюрьму.
Британский суд планирует рассмотреть вопрос экстрадиции Ассанжа в начале 2020 года.
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Комментарии10
В мире , Происшествия , Джулиан Ассанж , Wikileaks
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