Встали и вышли: делегаты из США устроили демарш в ООН во время речи представителя Венесуэлы

Примеру США последовали делегаты из Колумбии и примкнувшие к ним представители оппозиции Боливарианской республики.

Представители делегации США демонстративно покинули зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы . К демаршу присоединились делегаты из Колумбии и венесуэльские оппозиционеры, сообщает ТАСС.

Несмотря на недипломатичную выходку западных делегатов, вице-президент Боливарианской республики Дельси Родригес продолжил выступление.

Противостояние официального Каракаса и оппозиции обострилось в начале года, когда в ходе протестных акций Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы.

Вашингтон и Лондон признали политического самозванца и потребовали от действующего президента покинуть свой пост и провести в стране внеочередные выборы. Мадуро в ответ разорвал дипломатические отношения с США. Россия, Мексика, Китай и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Венесуэлы.

Ранее, в ходе официального визита в Россию, Николас Мадуро встретился с Владимиром Путиным . Главы двух государств обсудили широкий круг вопросов. Российский лидер высоко оценил готовность официальных властей Венесуэлы к переговорам с оппозицией.

Президент Венесуэлы в свою очередь, заявил, что Москва и Каракас доказали, что способны совместно преодолевать любые трудности.

Николас Мадуро также рассказал об успешном решении многих вопросов, которые в мае текущего года обсуждались на встрече межправительственной комиссии. Речь идет о таких направлениях, как продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие.

По графику идут работы и в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров. По словам Владимира Путина, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее Венесуэлой техники нашего производства.

Как подчеркнул, в свою очередь, Николас Мадуро, нынешняя встреча с российским лидером позволит подвести итоги работы за год, а также посмотреть на оставшиеся проблемы и выстроить планы на будущее.