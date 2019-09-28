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По запросу США в Испании задержан гражданин России 

Вести.Ru + ещё 3 51 минуту назад
По запросу США в Испании задержан гражданин России
Фото: EPA
В испанской Валенсии сотрудники местных правоохранительных органов задержали по запросу США гражданина России.
По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Как сообщают испанские СМИ, россиянин, фамилия которого пока не называется, прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Его задержание было произведено по запросу ФБР. Соединенные Штаты добиваются выдачи задержанного за его предполагаемую причастность к мошенничеству, которое он, якобы, совершил через Интернет, передает ТАСС.
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В мире , Происшествия , Социология , ФБР , МВД , ИТАР-ТАСС , Испания , США
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