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Премьер Албании призвал Сербию и ООН признать независимость Косово 

РИА Новости 3 часа назад
Албания сделала заявление по Косово
Фото: РИА Новости
Премьер Албании Эди Рама заявил на Генассамблее ООН, что Сербия и другие страны-члены организации должны признать самопровозглашенную республику Косово и позволить ей вступить в международные структуры.
​По словам Рамы, открытый спор между самопровозглашенной республикой Косово и властями Сербии все еще мешает реализации потенциального развития всего балканского региона.
​"В независимости от того, какие проблемы стоят перед молодой демократией Косово, более чем ясно, что прошло свыше 10 лет с момента провозглашения ее независимости и республика Косово сумела простроить активную демократию", — заявил Рама.
По его мнению, Косово является "надежным партнером в регионе", который никогда не отступал "от своих европейских и евроатлантических обязательств".
​"Настало время, чтобы все страны в этой ассамблее, в особенности и прежде всего наши друзья в Сербии, признали независимость Косово, с тем, чтобы сделать это по справедливости и признать реальность. Это единственная надежная основа для строительства общего лучшего будущего", — отметил Рама.
​Глава албанского правительства также предложил дать самопровозглашенному Косово возможность вступить "во все международные организации" и попросил ЕС предоставить жителям Косово право безвизового въезда.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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В мире , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , ОАК , НАТО , Албания , Сербия
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