Китай начал присоединение к договору об оружии

Пекин инициировал необходимые местным законодательством процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием, сообщил глава МИД страны Ван И с трибуны Генассамблеи ООН

По его словам, Китай продолжит активность в сфере контроля над вооружениями, передаёт ТАСС.

"Мы объявляем о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для того, чтобы присоединиться к Договору о торговле оружием", — подчеркнул он.

Ранее, как писал News.ru, Ван И сказал, что Китай не стремится к глобальной гегемонии и не намерен участвовать на мировой арене в «игре престолов», чтобы сместить США с их позиций.