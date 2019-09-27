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Китай начал присоединение к договору об оружии 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Китай начал присоединение к договору об оружии
Фото: kremlin.ru
Пекин инициировал необходимые местным законодательством процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием, сообщил глава МИД страны Ван И с трибуны Генассамблеи ООН.
По его словам, Китай продолжит активность в сфере контроля над вооружениями, передаёт ТАСС.
"Мы объявляем о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для того, чтобы присоединиться к Договору о торговле оружием", — подчеркнул он.
Ранее, как писал News.ru, Ван И сказал, что Китай не стремится к глобальной гегемонии и не намерен участвовать на мировой арене в «игре престолов», чтобы сместить США с их позиций.
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В мире , Оружие , Генассамблея ООН , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай
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