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Губернатор рассказал о расстрелах мирных жителей при попытке покинуть Идлиб 

РИА Новости 2 часа назад
Стало известно о расстрелах мирных жителей в Идлибе
Фото: РИА Новости
Боевики расстреливают мирных жителей при попытке выйти из Идлиба по гуманитарному коридору "Абу-Духур", сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб.
"Совместно с российско-сирийским комитетом по примирению был открыт гуманитарный коридор "Абу-Духур". Незаконные вооруженные формирования по-прежнему препятствуют выходу людей и используют жителей как живой щит. За последнее дни они казнили пятерых попытавшихся приблизиться к району коридора", — сказал губернатор.
По его словам, многие сирийцы хотят выйти из Идлиба и связываются с властями Алеппо.
"Но боевики не дают им такую возможность", — подчеркнул Дияб.
Он также рассказал, что боевики не выполняют обязательства по соблюдению режима прекращения боевых действий. "За сентябрь было зафиксировано более 900 нарушений, в результате которых погибли и получили ранения 123 человека", — сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что сирийские правительственные войска обязательства по перемирию исполняют в соответствии с договоренностями.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Хусейн Дияб
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