Стало известно о расстрелах мирных жителей в Идлибе

Губернатор рассказал о расстрелах мирных жителей при попытке покинуть Идлиб

Боевики расстреливают мирных жителей при попытке выйти из Идлиба по гуманитарному коридору "Абу-Духур", сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб

"Совместно с российско-сирийским комитетом по примирению был открыт гуманитарный коридор "Абу-Духур". Незаконные вооруженные формирования по-прежнему препятствуют выходу людей и используют жителей как живой щит. За последнее дни они казнили пятерых попытавшихся приблизиться к району коридора", — сказал губернатор.

По его словам, многие сирийцы хотят выйти из Идлиба и связываются с властями Алеппо.

"Но боевики не дают им такую возможность", — подчеркнул Дияб.

Он также рассказал, что боевики не выполняют обязательства по соблюдению режима прекращения боевых действий. "За сентябрь было зафиксировано более 900 нарушений, в результате которых погибли и получили ранения 123 человека", — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что сирийские правительственные войска обязательства по перемирию исполняют в соответствии с договоренностями.