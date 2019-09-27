В СЕ призвали остановить ненависть в соцсетях

В Совете Европы призвали остановить ненависть в соцсетях и интернете

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью Совета Европы отмечает всплеск нетерпимости и разжигания ненависти в социальных сетях и интернете и призывает к совместным усилиям для обеспечения уважения человеческого достоинства. Об этом говорится в презентованной в пятницу по случаю 25-летия организации дорожной карте.

"Наблюдается всплеск использования языка ненависти в социальных сетях и в интернете, — отмечает комиссия. — Различные группы, в частности цыгане, мусульмане, евреи, мигранты, чернокожие и секс-меньшинства, стали объектами ненависти и насилия, спровоцированных этим явлением. Становятся очевидными параллели с событиями, приведшими к самым страшным периодам европейской истории".

Кроме того, представители организации обратили внимание, что "эта тенденция привела к новой напряженности и вооруженным конфликтам между некоторыми государствами-членами, и цель Совета Европы по достижению большего единства и сотрудничества в Европе была поставлена под сомнение". В связи с этим они призвали к постоянным сплоченным усилиям по "обеспечению уважения человеческого достоинства".

Сама организация, как указано в документе, "будет призывать к созданию гуманных условий для мигрантов и к осуществлению эффективных программ их интеграции в принимающих странах, особенно в интересах детей". Она также продолжит свои мониторинговые миссии и разработку рекомендаций для стран — членов СЕ.

В комиссии отмечают, что борьба с расизмом и нетерпимостью "требует союзников". "Соответственно, мы будем укреплять наше сотрудничество с другими органами Совета Европы, международными организациями, гражданским обществом, академическими кругами и средствами массовой информации, — пояснили там. — Кроме того,

комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с органами по вопросам равенства в государствах-членах".

По словам составителей документа, новые технологии, такие как искусственный интеллект, также могут быть использованы для борьбы с расизмом и нетерпимостью. "Мы будем рекомендовать пути использования открываемых ими возможностей", — заверили они. Кроме того, в комиссии призывали "парламенты и правительства государств-членов отвергать дискурс, вызывающий разногласия, и воздерживаться от преследования конкретных групп населения".