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США нашли радикальный способ «наказать» Китай 

Lenta.ru 1 час назад
США нашли радикальный способ «наказать» Китай
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
В администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать способы ограничения объема американских инвестиций в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.
Консультации ведутся перед очередным раундом переговоров на высшем уровне между двумя крупнейшими экономиками планеты, который должен состояться в начале октября.
В последние годы Китай снимает ограничения на иностранные инвестиции, чтобы не допустить снижения их уровня. Например, Tesla получила право построить завод по производству автомобилей в Шанхае, который будет принадлежать полностью ей, а не совместно с китайским партнером, что было обязательно ранее.
Американцы являются одними из главных инвесторов в Китай, и если США получат возможность ограничить приток капитала, это станет дополнительным давлением в торговой войне.
В среду, 25 сентября, Трамп объявил, что США и Китай могут заключить новое соглашение и прекратить торговую войну раньше, чем принято считать. За сутки до этого он раскритиковал Китай на Генассамблее ООН и призвал к радикальной реформе Всемирной торговой ассоциации, чтобы не позволить Китаю получать несправедливые выгоды.
В то же время стороны пошли на уступки перед возобновлением переговоров. США отложили на две недели повышение действующих пошлин и полностью освободили от них 437 категорий товаров. Пекин также отказался от ряда введенных ранее пошлин на несколько категорий американских товаров и договорился о закупках в США сельскохозяйственной продукции.
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Комментарии5
В мире , США , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Администрация США , Bloomberg , Китай
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