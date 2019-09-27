США нашли радикальный способ «наказать» Китай

Консультации ведутся перед очередным раундом переговоров на высшем уровне между двумя крупнейшими экономиками планеты, который должен состояться в начале октября.

В последние годы Китай снимает ограничения на иностранные инвестиции, чтобы не допустить снижения их уровня. Например, Tesla получила право построить завод по производству автомобилей в Шанхае, который будет принадлежать полностью ей, а не совместно с китайским партнером, что было обязательно ранее.

Американцы являются одними из главных инвесторов в Китай, и если США получат возможность ограничить приток капитала, это станет дополнительным давлением в торговой войне.

В среду, 25 сентября, Трамп объявил, что США и Китай могут заключить новое соглашение и прекратить торговую войну раньше, чем принято считать. За сутки до этого он раскритиковал Китай на Генассамблее ООН и призвал к радикальной реформе Всемирной торговой ассоциации, чтобы не позволить Китаю получать несправедливые выгоды.

В то же время стороны пошли на уступки перед возобновлением переговоров. США отложили на две недели повышение действующих пошлин и полностью освободили от них 437 категорий товаров. Пекин также отказался от ряда введенных ранее пошлин на несколько категорий американских товаров и договорился о закупках в США сельскохозяйственной продукции.