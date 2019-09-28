Мадуро заявил, что Трамп заслуживает «тысячи импичментов»

"Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины… И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали нас, лишали экономической помощи, кредитов, атаковали нас… Ему должна быть объявлена тысяча импичментов за шантаж мира против Венесуэлы", — сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена . Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.