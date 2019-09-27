В Германии продают из старейших печатных библий

В Германии выставили на торги одну из старейших печатных библий

Библия, изготовленная учениками первопечатника Иоганна Гутенберга , выставлена на торги в Гамбурге. Как сообщило агентство DPA, оценочная стоимость лота — около €1 млн Торги пройдут 25 ноября в аукционном доме Ketterer Kunst.

"Biblia Latina Иоганна Фуста и Петера Шёффера — непосредственных учеников Иоганна Гутенберга, — абсолютный шедевр, который был создан еще при жизни автора печатного станка", — приводит агентство слова представителя аукционного дома.

По искусности исполнения этот выполненный полностью из пергамента двухтомник стоит в одном ряду с Библией самого Гутенберга. Библия Шёффера была напечатана всего через семь лет после Библии Гутенберга.

Иоганн Гутенберг (ок. 1400-1468) — немецкий первопечатник. Он изобрел способ печатного набора текста с использованием подвижных литер, с помощью которого было создано первое в Европе полнообъемное печатное издание — 42-строчная (по числу строк на странице — прим. ТАСС) Библия, получившая позже название Библия Гутенберга.