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В Латвии мужчину осудили за шуточную петицию о вхождении в состав США 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Мужчина включил Латвию в состав США и был наказан
Фото: РИА Новости
Латвийский суд вынес приговор автору шуточной петиции о присоединении Латвии к Соединенным Штатам Америки Денису Бартецкому. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчине назначили 80 часов исправительных работ и один год испытательного срока. Уголовное дело в отношении Бартецкого велось по первому пункту 82-й статьи Уголовного закона страны — «Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики».
«Здравый смысл — не самая сильная сторона нашей системы», — прокомментировал Бартецкий решение суда.
Петиция о присоединении Латвии к США была создана в 2016 году. Параллельно с этим подписи собирались в пользу присоединения Латвии к «Галактической империи» и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.
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В мире , Происшествия , Латвия , США
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