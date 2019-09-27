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В США заявили о причастности России к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
В скандале вокруг Трампа и Зеленского обвинили Россию
Фото: РИА Новости
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
«Думаю, что Россия приложила к этому руку», — сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, комментируя скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского в июле, передает «Интерфакс».
Однако, каким именно образом Россия может быть причастна к этому, она не уточнила.
Напомним, ранее Дональда Трампа заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США решили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.
Трамп, в свою очередь, обвинил демократов в попытках давления на Зеленского.
Между тем, Байден заподозрил Трампа в попытке «похитить выборы».
Газета ВЗГЛЯД писала о «русской теме» в ситуации последствий публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.
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Комментарии
В мире , США , Украина
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