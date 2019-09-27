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МИД Германии пообещал поддержать Deutsche Welle на фоне претензий Госдумы 

Rambler News Service + ещё 4 5 часов назад
МИД ФРГ придет на помощь Deutsche Welle в России
Фото: РИА Новости
МИД Германии поддержит Deutsche Welle, если это потребуется, заявил представитель министерства Райнер Бройль на фоне претензий к вещательной корпорации со стороны Госдумы.
«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим [ситуацию] с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», — приводит ТАСС слова Бройля.
Бройль не стал давать прогноз по поводу того, как ситуация будет развиваться дальше.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обратится в МИД для возможного лишения аккредитации Deutsche Welle. По мнению членов комиссии, публикации издания нарушили сразу несколько российских законов.
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В мире , МИД , Госдума , Deutsche Welle , ИТАР-ТАСС , Германия
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