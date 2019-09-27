МИД ФРГ придет на помощь Deutsche Welle в России

МИД Германии пообещал поддержать Deutsche Welle на фоне претензий Госдумы

МИД Германии поддержит Deutsche Welle, если это потребуется, заявил представитель министерства Райнер Бройль на фоне претензий к вещательной корпорации со стороны Госдумы

«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим [ситуацию] с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», — приводит ТАСС слова Бройля.

Бройль не стал давать прогноз по поводу того, как ситуация будет развиваться дальше.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обратится в МИД для возможного лишения аккредитации Deutsche Welle. По мнению членов комиссии, публикации издания нарушили сразу несколько российских законов.