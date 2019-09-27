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Генконсульство Японии на Сахалине возглавит дипломат с 30-летним стажем 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Назначен генконсул Японии на Сахалине
Фото: Reuters
Новым генеральным консулом Японии на Сахалине назначен дипломат с 30-летним стажем, сообщили в пятницу РИА Новости в генконсульстве.
"Новым генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня назначен Кадзухиро Куно. До нового назначения он работал министром посольства Японии в Лаосе", — сказал собеседник агентства.
По его информации, новый генконсул приедет в Южно-Сахалинск 18 октября.
"В системе МИД Японии Кадзухиро Куно работает с 1989 года. У него есть опыт работы и в России — в посольстве Японии в России", — заключил представитель генконсульства.
Куно сменит на новом посту Рюити Хирано, который возглавлял генконсульство с 2016 года по июль 2019-го.
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В мире , Политика , МИД , РИА Новости , Южно-Сахалинск , Япония
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