Макрон высказался о смерти Жака Ширака

Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любим так же, как он любил нас, — сказал Макрон в телеобращении к нации.

Нынешний президент Франции заметил, то Ширак на протяжении 40 лет «смело защищал страну от экстремизма и ненависти».

Жак Ширак был великим французом, свободным… человеком, который притягивал симпатии сельхозпроизводителей и руководителей индустрии, уделял время на то, чтобы поговорить с рабочим завода и деятелем искусства, — приводит слова французского президента ТАСС.