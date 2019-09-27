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США не согласны с позицией России по обвинению в химатаках в Идлибе 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
США не согласились с позицией РФ по химатакам в Идлибе
Фото: Р-Спорт
Спецпредставитель США Джеймс Джеффри не согласен с российскими заявлениями о том, что обвинения американских властей в применении химоружия в Сирии могут повлиять на политический процесс в этой стране.
США в четверг обвинили Сирию в применении химоружия 19 мая, за несколько часов до этого было объявлено, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что ему кажется странным, что, когда происходят важные позитивные сдвиги в политическом процессе в Сирии, появляются сообщения, которые могут помешать успеху политического процесса.
"Если этот политический процесс с точки зрения русских настолько уязвим для правды о военных преступлениях, совершенных их союзником — режимом (президента Сирии Башара) Асада — и это ведет к каким-то проблемам, какими бы они ни были… тогда русские просто с самого начала не были серьезно настроены", — заявил Джеффри на брифинге в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующие заявления МИД России.
Джеффри ранее заявил, что погибших в результате предполагаемой химической атаки в Сирии не было, несколько человек пострадали. Власти Сирии отвергают обвинения в причастности к химатакам.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , США , Сергей Вершинин , МИД , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости , Сирия
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