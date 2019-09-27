Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп постановил расселять беженцев только при согласии местных властей 

РИА Новости 27 минут назад
Трамп ограничил условия расселения беженцев
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны будет производиться только с письменного согласия властей штатов и муниципалитетов.
"Я проконсультировался с Государственным секретарем и постановил, что, за некоторыми исключениями, федеральное правительство … должно расселять беженцев только в тех юрисдикциях, в которых как органы власти штатов, так и местные органы власти согласились принять беженцев в рамках программы государственного департамента по приему и размещению (беженцев)", — говорится в указе главы государства.
Тем самым президент фактически перекладывает на власти штатов и муниципалитеты ответственность по размещению беженцев, которые в противном случае не будут допущены в страну.
Как сообщили в среду в госдепартаменте, администрация США предлагает снизить с 30 тысяч до 18 тысяч число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансовом году (начинается 1 октября 2019 года). Такое решение власти объясняют "бременем, лежащем на иммиграционной системе" и "гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности вдоль южной границы" с Мексикой.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Захарова поставила на место Зеленского Захарова поставила на место Зеленского
Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил взять Украину в НАТО
Зеленский попросил взять Украину в НАТО137
Россия обвинила США в пособничестве террористам
Россия обвинила США в пособничестве террористам34
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии559
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма977
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение