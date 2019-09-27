Трамп ограничил условия расселения беженцев

Трамп постановил расселять беженцев только при согласии местных властей

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны будет производиться только с письменного согласия властей штатов и муниципалитетов.

"Я проконсультировался с Государственным секретарем и постановил, что, за некоторыми исключениями, федеральное правительство … должно расселять беженцев только в тех юрисдикциях, в которых как органы власти штатов, так и местные органы власти согласились принять беженцев в рамках программы государственного департамента по приему и размещению (беженцев)", — говорится в указе главы государства.

Тем самым президент фактически перекладывает на власти штатов и муниципалитеты ответственность по размещению беженцев, которые в противном случае не будут допущены в страну.