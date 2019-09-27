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Байден обвинил Трампа в попытке «похитить выборы» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
Байден обвинил Трампа в попытке «похитить выборы»
Фото: РИА Новости
Бывший вице-президент США Джозеф Байден выступил с утверждением, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы пытается «похитить [американские президентские] выборы», сообщил телеканал CNN.
По словам Байдена, Трамп пытается «похитить выборы», передает ТАСС.
«Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах», — заявил Байден во время выступления в Калифорнии.
Накануне в разведке США обвинили Трампа в попытке использовать Украину для вмешательства в американские президентские выборы.
Ранее американского лидера заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.
Трамп, в свою очередь, обвинил демократов в попытках давления на Зеленского.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Министерство юстиции США , CNN , ИТАР-ТАСС
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