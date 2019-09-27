Байден обвинил Трампа в попытке «похитить выборы»

По словам Байдена, Трамп пытается «похитить выборы», передает ТАСС.

«Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах», — заявил Байден во время выступления в Калифорнии.

Накануне в разведке США обвинили Трампа в попытке использовать Украину для вмешательства в американские президентские выборы.

Ранее американского лидера заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.

Трамп, в свою очередь, обвинил демократов в попытках давления на Зеленского.