Британский миротворческий контингент направят в Мали

Британский миротворческий контингент будет направлен в Мали

Великобритания направит свой миротворческий контингент в Мали . Об этом заявил в четверг заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании Совета Безопасности, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

"Мы выделим наших военнослужащих для МИНУСМА [Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали]", — сказал он, пояснив, что это произойдет не раньше 2020 года.

"Наши военные подготовили тысячи африканских коллег в рамках долгосрочных программ", — уточнил Аллен.

Как отметил заместитель постпреда, ранее в этом году британские инструкторы подготовили подразделение из Малави, которое также было позже задействовано в операции по поддержанию мира. По словам дипломата, британские эксперты также оказывают содействие в борьбе с терроризмом в Сомали, Нигерии, Кении.

Аллен также сообщил, что в ноябре этого года в Лондоне состоится конференция, посвященная "предотвращению сексуального насилия во время конфликтов".