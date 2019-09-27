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Названа дата торговых переговоров между Китаем и США 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Названа дата торговых переговоров между Китаем и США
Фото: EPA
Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Как отмечается, переговоры пройдут в Вашингтоне.
Согласно источникам, на переговоры от китайской стороны приедет вице-премьер Лю Хэ.
Торговая война между двумя странами идет с 2018 года.
В течение этого времени представители США и КНР неоднократно проводили переговоры. Однако, в конечном итоге, они снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Китай угрозой для всего мира.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , Китай
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