Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: подавший жалобу на Трампа осведомитель может служить в ЦРУ 

ТАСС 2 часа назад
Пожаловавшегося на Трампа осведомителя связали с ЦРУ
Фото: Reuters
Неназванный осведомитель, подавший жалобу на разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, может быть сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, предполагаемый сотрудник ЦРУ ранее на некоторое время был переведен на службу в Белом доме, однако впоследствии вернулся на прежнее место работы. Источники The New York Times утверждают, что неназванный разведчик хорошо подкован в вопросах американской внешней политики, особенно на европейском направлении. По информации издания, подавший на разговор двух президентов жалобу осведомитель "демонстрировал глубокое понимание украинской политики".
Издание при этом подчеркивает, что юристы, представляющие интересы осведомителя, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты.
"Любое решение комментировать любую информацию, которая касается личности осведомителя, крайне сомнительно и безрассудно, потому что может поставить этого человека в опасность, — приводит газета слова одного из его или ее адвокатов. — Осведомитель имеет право на анонимность".
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
ТАСС: последние новости
Трамп на встрече с Зеленским пошутил, что они сделали друг друга более знаменитыми Трамп на встрече с Зеленским пошутил, что они сделали друг друга более знаменитыми CNBC: торговые переговоры между Китаем и США возобновятся 10 октября в Вашингтоне CNBC: торговые переговоры между Китаем и США возобновятся 10 октября в Вашингтоне Зеленский заявил, что обсудил с Трампом вопрос Крыма и энергетики Зеленский заявил, что обсудил с Трампом вопрос Крыма и энергетики
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЦРУ , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил взять Украину в НАТО
Зеленский попросил взять Украину в НАТО73
Россия обвинила США в пособничестве террористам
Россия обвинила США в пособничестве террористам11
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии559
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма967
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение