Пожаловавшегося на Трампа осведомителя связали с ЦРУ

NYT: подавший жалобу на Трампа осведомитель может служить в ЦРУ

По данным издания, предполагаемый сотрудник ЦРУ ранее на некоторое время был переведен на службу в Белом доме, однако впоследствии вернулся на прежнее место работы. Источники The New York Times утверждают, что неназванный разведчик хорошо подкован в вопросах американской внешней политики, особенно на европейском направлении. По информации издания, подавший на разговор двух президентов жалобу осведомитель "демонстрировал глубокое понимание украинской политики".

Издание при этом подчеркивает, что юристы, представляющие интересы осведомителя, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты.