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Суд в Киргизии арестовал телохранителя Атамбаева 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
В Киргизии арестовали телохранителя Атамбаева
Фото: © Sputnik / Бактияр Бердибеков
Первомайский районный суд Бишкека Киргизии в четверг принял решение об аресте Каната Сагынбаева — телохранителя экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
"Согласно решению суда, он водворен в СИЗО-1 до 8 октября", — заявил представитель канцелярии.
Сотрудник Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) был приставлен ведомством к Атамбаеву в качестве госохраны, которая по закону полагается всем бывшим главам государств. Во время спецоперации по задержанию бывшего лидера страны Сагынбаев, как заявили в ГКНБ, не получил приказа оставить свой пост и продолжал охранять Атамбаева от сотрудников правоохранительных органов. Двадцатого сентября Сагынбаева уволили из комитета. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям "Убийство группой лиц", "Массовые беспорядки", "Злоупотребление должностным положением" и "Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Комментарии
В мире , Алмазбек Атамбаев , МВД , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан
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