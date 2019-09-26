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Уволен из-за Байдена: экс-генпрокурор Украины восстал 

Газета.Ru 1 час назад
Уволен из-за Байдена: экс-генпрокурор Украины восстал
Фото: Газета.Ru
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, снятый с поста бывшим президентом Петром Порошенко, требует через Верховный суд восстановления в должности. Представители истца заявили об этом днем позже публикации стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В ней Трамп характеризует Шокина как «хорошего прокурора», которого несправедливо уволили из-за расследования дела Хантера Байдена, сына тогдашнего вице-президента США.
Виктор Шокин, занимавший должность генпрокурора Украины в 2015-2016 годах, обратился в Высший административный суд с требованием признать незаконным его увольнение с должности, пишут «Украинские новости» со ссылкой на представителя экс-чиновника.
В 2016 году Рада одобрила увольнение Шокина, после чего тогдашний президент Украины Петр Порошенко снял его с должности генпрокурора.
Верховный суд начал производство по иску Шокина о признании его увольнения незаконным еще 6 сентября. Ответчиками должны предстать Петр Порошенко и Верховная рада. Обращение будет рассмотрено 3 октября.
В случае если Шокин будет восстановлен, это не значит, что он снова начнет работать в должности, так как на это место будет назначен другой человек. Однако, как объясняют адвокаты, главное в таких ситуациях — восстановление репутации.
Представитель Шокина выступил с заявлением о пересмотре постановления день спустя после обнародования Белым домом стенограммы беседы президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американская администрация пошла на этот шаг по требованию оппозиции в лице Демпартии, которая обвинила Трампа в «давлении на президента» Украины.
Во время разговора имя Шокина не упоминается, однако Трамп называет его «хорошим человеком», уволенным с должности генпрокурора несправедливо — из-за расследования в отношении компании, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Речь шла о следствии против энергетической компании Burisma, которой владел украинский бизнесмен Николай Злочевский, в связи с использованием в ней коррупционных схем. В совет директоров кампании входил Хантер Байден — сын вице-президента США.
«Много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят выяснить, можете ли вы пообщаться с генпрокурором. Байден ходил и бахвалился, что он остановил расследование, и поэтому, не могли бы вы на это взглянуть… Для меня это ужасно звучит…» — говорил Трамп в беседе с Зеленским.
В интервью изданию «Страна.ua» Шокин говорил, что в ходе расследования планировалось допросить ряд лиц, в том числе и сына Байдена, однако после того как правоохранители провели обыски в штаб-квартире Burisma, «Байден-старший по-бандитски наехал на нашего президента (Петра Порошенко. — „Газета.Ru“)».
«Нам начали вставлять палки в колеса расследования, и я даже говорил послу США на Украине Джеффри Пайетту, что на таком беззаконии закон строить не буду», — говорил украинский экс-прокурор.
О том, что Байден-старший хотел уволить Шокина, писало в свое время американское издание The Hill. По данным источников издания, американский политик говорил, что если этого не произойдет, Вашингтон откажет Киеву в кредите на $1 млрд
«Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят [за это время], вы не получите деньги», — цитирует The Hill якобы сказанную Байденом фразу.
В середине февраля 2016 года Шокин подал Порошенко заявление об отставке. Официальной причиной увольнения стал «недостаточный уровень борьбы с коррупцией».
После увольнения Шокина с должности его место занял Юрий Луценко, который продолжил расследование дела компании Burisma. Он также заявлял в интервью, что на него оказывалось давление со стороны посла Мари Йованович, назначенная на эту позицию еще во времена Барака Обамы.
Как рассказывал сам Луценко, Йованович даже передала ему список лиц, в отношении которых нельзя проводить расследования. Трамп негативно относился к послу и в разговоре характеризовал ее как «плохого гонца», который окружал себя «никчемными людьми».
Во время беседы Трамп несколько раз обращается к Зеленскому с просьбой поговорить с его помощником Рудольфом Джулиани и главой американского минюста Уильямом Барром о деле сына Байдена.
Зеленский объясняет, что «в курсе» ситуации, и заявляет, что его партия получила большинство в парламенте и новый прокурор будет «его человеком». Он попросил Трампа дать ему информацию о деле, чтобы новый прокурор взглянул на ситуацию.
Украинский лидер также добавил, что с Джулиани уже встречался его помощник, и сам он примет его, когда тот будет на Украине: «Я хотел бы уверить вас, что у вас здесь никого, кроме друзей», — говорит Зеленский Трампу.
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В мире , Статьи , США , Украина , Юрий Луценко , Барак Обама , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Мари Йованович , Уильям Барр , Дональд Трамп , Минюст РФ , Верховная Рада , Газета.Ru
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