Уволен из-за Байдена: экс-генпрокурор Украины восстал

Виктор Шокин, занимавший должность генпрокурора Украины в 2015-2016 годах, обратился в Высший административный суд с требованием признать незаконным его увольнение с должности, пишут «Украинские новости» со ссылкой на представителя экс-чиновника.

В 2016 году Рада одобрила увольнение Шокина, после чего тогдашний президент Украины Петр Порошенко снял его с должности генпрокурора.

Верховный суд начал производство по иску Шокина о признании его увольнения незаконным еще 6 сентября. Ответчиками должны предстать Петр Порошенко и Верховная рада . Обращение будет рассмотрено 3 октября.

В случае если Шокин будет восстановлен, это не значит, что он снова начнет работать в должности, так как на это место будет назначен другой человек. Однако, как объясняют адвокаты, главное в таких ситуациях — восстановление репутации.

Представитель Шокина выступил с заявлением о пересмотре постановления день спустя после обнародования Белым домом стенограммы беседы президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американская администрация пошла на этот шаг по требованию оппозиции в лице Демпартии, которая обвинила Трампа в «давлении на президента» Украины.

Во время разговора имя Шокина не упоминается, однако Трамп называет его «хорошим человеком», уволенным с должности генпрокурора несправедливо — из-за расследования в отношении компании, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена

Речь шла о следствии против энергетической компании Burisma, которой владел украинский бизнесмен Николай Злочевский, в связи с использованием в ней коррупционных схем. В совет директоров кампании входил Хантер Байден — сын вице-президента США.

«Много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят выяснить, можете ли вы пообщаться с генпрокурором. Байден ходил и бахвалился, что он остановил расследование, и поэтому, не могли бы вы на это взглянуть… Для меня это ужасно звучит…» — говорил Трамп в беседе с Зеленским.

В интервью изданию «Страна.ua» Шокин говорил, что в ходе расследования планировалось допросить ряд лиц, в том числе и сына Байдена, однако после того как правоохранители провели обыски в штаб-квартире Burisma, «Байден-старший по-бандитски наехал на нашего президента (Петра Порошенко. — „Газета.Ru“)».

«Нам начали вставлять палки в колеса расследования, и я даже говорил послу США на Украине Джеффри Пайетту, что на таком беззаконии закон строить не буду», — говорил украинский экс-прокурор.

О том, что Байден-старший хотел уволить Шокина, писало в свое время американское издание The Hill. По данным источников издания, американский политик говорил, что если этого не произойдет, Вашингтон откажет Киеву в кредите на $1 млрд

«Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят [за это время], вы не получите деньги», — цитирует The Hill якобы сказанную Байденом фразу.

В середине февраля 2016 года Шокин подал Порошенко заявление об отставке. Официальной причиной увольнения стал «недостаточный уровень борьбы с коррупцией».

После увольнения Шокина с должности его место занял Юрий Луценко , который продолжил расследование дела компании Burisma. Он также заявлял в интервью, что на него оказывалось давление со стороны посла Мари Йованович , назначенная на эту позицию еще во времена Барака Обамы

Как рассказывал сам Луценко, Йованович даже передала ему список лиц, в отношении которых нельзя проводить расследования. Трамп негативно относился к послу и в разговоре характеризовал ее как «плохого гонца», который окружал себя «никчемными людьми».

Зеленский объясняет, что «в курсе» ситуации, и заявляет, что его партия получила большинство в парламенте и новый прокурор будет «его человеком». Он попросил Трампа дать ему информацию о деле, чтобы новый прокурор взглянул на ситуацию.

Украинский лидер также добавил, что с Джулиани уже встречался его помощник, и сам он примет его, когда тот будет на Украине: «Я хотел бы уверить вас, что у вас здесь никого, кроме друзей», — говорит Зеленский Трампу.