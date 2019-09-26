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США обвинили Сирию в новой химатаке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 55 минут назад
США обвинили Сирию в новой химатаке
Фото: Reuters
США пришли к выводу, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в провинции Латакия.
«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим (сирийского президента Башара) Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», — заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование хлора и зарина двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.
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В мире , Армия , Ближний Восток , США , Генассамблея ООН , ОЗХО , ИТАР-ТАСС , Сирия
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