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Украинский мэр объяснил мат в адрес депутатов 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский мэр объяснил мат в адрес депутатов
Фото: 34 телеканал / YouTube
Мэр Днепра Борис Филатов объяснил, почему выругался матом на сессии горсовета, отвечая на вопрос одного из депутатов. Его слова приводит УНИАН.
По словам Филатова, он пытался более доходчиво донести до депутатов свою позицию и избежать лишних вопросов. Он отметил, что народные избранники спрашивали у него о способах оценки прозрачности продажи муниципальной собственности, хотя эти способы им хорошо известны.
«Так а на ***** [чего ради] вы тупые вопросы задаете? Они до этого тролили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол — говорили, что их кто-то побил. Лень работать, не лень дурака валять», — пояснил свою позицию градоначальник.
Инцидент произошел на сессии городского совета Днепра. На вопрос депутата Александр Куприенко, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуются на сайте горсовета, Филатов ответил матом.
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В мире , Украина , Борис Филатов , УНИАН
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