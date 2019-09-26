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Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу 

РИА Новости 1 час назад
Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу
Фото: РИА Новости
Партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала опрометчивыми и непродуманными высказывания главы государства Владимира Зеленского, который в разговоре с лидером США Дональдом Трампом признал, что Евросоюз меньше, чем США поддерживает Киев.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Зеленский, в частности, жаловался на то, что Германия и Франция не соблюдают санкции против России. На это Трамп указал Зеленскому, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны. Зеленский в ответ заявил, что согласен с американским президентом "на 1000 процентов".
"Европейская солидарность" с глубоким беспокойством отмечает, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины", — говорится в заявлении партии, опубликованном в четверг в Facebook.
При этом политическая сила призвала Зеленского, его офис и министерство иностранных дел приложить все усилия для сохранения поддержки Украины в США и высокого уровня доверия со стороны европейских партнеров, в частности, стран "нормандского формата". "Дипломатия и международные отношения не прощают дилетантства, требуют вдумчивого отношения и профессионального подхода", — говорится в заявлении.
"Европейская солидарность" также подчеркнула, что ценит военную и макрофинансовую помощь, а также помощь в сфере безопасности, которую Украине в течение пяти лет предоставляли США и Евросоюз и требует от украинской власти сохранить доверительные отношения со всеми партнерами.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Германия , Киев , США , Франция
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